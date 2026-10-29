Saprissa elimina a Firpo con gol al minuto 90+5′ y lo deja sin Copa de Campeones

El Deportivo Saprissa se impuso 2-1 en el marcador global ante Luis Ángel Firpo y aseguró su clasificación a la Copa de Campeones 2027.

El tanto definitivo lo marcó Ariel Rodríguez al minuto 90+5 y desató la celebración de la afición costarricense.

El conjunto morado golpeó primero al minuto 33, cuando Gerson Torres abrió el marcador y puso en ventaja a los locales.

Los Pamperos no bajaron los brazos y encontraron el empate al minuto 70, desde el punto penal.

Cuando todo apuntaba a que la eliminatoria estaba cerca para los salvadoreños, apareció el tanto definitivo.

El equipo costarricense impuso su localía y dejó al fútbol salvadoreño sin representación en esta eliminatoria.