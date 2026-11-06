Santiago Peña comparece este sábado ante fiscales por el caso Ueno Bank

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, deberá comparecer este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.

La causa penal 92/2026 indaga presuntos hechos de lesión de confianza y otros delitos.

La orden dispone que Peña permanezca en su domicilio hasta ser puesto a disposición de los investigadores.

La investigación está a cargo de los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Bester y Cristian Manuel Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

También interviene la fiscal Ruth Karina Benítez, de Delitos Informáticos y Lavado de Activos, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón.

Cabe señalar que la medida también alcanza a Carlos Carvalho, expresidente del Banco Central.

El caso tomó dimensión cuando el Banco Central dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar problemas en su índice de solvencia, y luego presentó una denuncia con documentos sobre presuntas irregularidades en operaciones financieras.

Esa denuncia incluyó préstamos y sobregiros concedidos a empresas vinculadas al grupo empresarial.