Santa Ana vive sus últimos días de fiesta con miles de visitantes y tradición

Miles de personas continúan disfrutando de las Fiestas Julias en Santa Ana, donde la adrenalina, la gastronomía y los dulces tradicionales atraen a cientos de familias durante los últimos días de celebración.

El ambiente familiar y la percepción de seguridad son los aspectos más valorados por los asistentes, entre los que se encuentra una familia que viajó desde Florida, Estados Unidos, para participar una vez más en estas festividades, que se desarrollan del 10 al 26 de julio en honor a Señora Santa Ana, patrona de la ciudad.

Los comerciantes locales han reportado un incremento en sus ventas, mientras que las nuevas atracciones mecánicas, han sido el centro de atención para los amantes de la adrenalina, quienes expresan su emoción y satisfacción por la experiencia vivida.