Santa Ana: incendio consume tres autobuses de la ruta 235

Un incendio consumió tres autobuses de la Ruta 235 y dañó otra unidad en un predio ubicado al final de la 25 Calle Poniente, en Santa Ana. Los vehículos prestan servicio entre Santa Ana y Metapán.

De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos, tres unidades quedaron completamente incendiadas, mientras que la cuarta sufrió daños parciales. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas.

La intervención de los bomberos evitó que el fuego alcanzara otros autobuses estacionados en el predio y se propagara hacia las viviendas cercanas.