San Vicente Norte: Capturan a hombre por lesionar a su madre con un palo

La Policía Nacional Civil capturó a Mauricio Enrique Ayala Meléndez, de 28 años, en San Vicente Norte, tras agredir a su madre con un palo en estado de ebriedad, un hecho que constituye una violación directa a las medidas de protección que pesaban sobre él y que buscaban resguardar la integridad de la víctima.

La madre del imputado recibió atención médica y se encuentra estable, según el reporte oficial, mientras que Ayala Meléndez, que había huido del lugar, fue localizado y puesto a disposición de las autoridades.

El detenido enfrentará cargos por lesiones, expresiones de violencia contra la mujer y desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección. Se desconoce el estado actual de la víctima y si requerirá seguimiento médico.