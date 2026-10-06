San Salvador tendrá nuevo hotel de 5 estrellas con 186 habitaciones

San Salvador contará con un nuevo hotel de 5 estrellas que ampliará su oferta para el turismo y los negocios. El proyecto JW Marriott, desarrollado por Grupo Poma junto al centro comercial Multiplaza, contempla 186 habitaciones y tiene prevista su apertura para agosto de 2028.

El establecimiento tendrá habitaciones sencillas y dobles, además de suites y una suite presidencial. La propuesta también incluye salones para reuniones y eventos, dos piscinas y tres restaurantes.

En cuanto al estacionamiento, se han proyectado dos niveles subterráneos con espacio para 354 vehículos.