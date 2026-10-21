San Salvador: intervienen a hombre denunciado por colgar a un perro desde un balcón

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, tras una denuncia por presunto maltrato animal en San Salvador. El hombre fue señalado en redes sociales por colgar a un perro desde el balcón de un apartamento ubicado en la calle El Mirador.

La denuncia se difundió mediante una imagen en la que se observa al perro colgado de las patas desde el balcón. Tras conocer el caso, los agentes policiales acudieron al lugar e intervinieron al señalado, quien será remitido por maltrato animal.

Además, una unidad especial de la Alcaldía de San Salvador Centro llegó al lugar e informó que dos perros que estaban bajo el cuidado del hombre quedarían bajo resguardo municipal.