San Salvador Este retira vehículos abandonados en la vía pública y aplica multas de hasta $500

La Municipalidad de San Salvador Este implementa un plan de retiro de vehículos en estado de abandono que permanecen estacionados durante varios días, semanas o incluso meses en la vía pública, con el objetivo de mejorar la circulación vial.

Antes de trasladarlos en grúa, las autoridades notificaron a los propietarios con 15 días de anticipación para que tomaran las acciones correspondientes, basándose en el artículo 52 de la ordenanza municipal.

Los propietarios que no retiren sus vehículos enfrentan multas que oscilan entre los $57.14 y $500, y hasta el momento se reporta el retiro de una decena de automotores.