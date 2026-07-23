San Salvador Centro y Uber se alían para movilizar visitantes de SivarLand

La alcaldía de San Salvador Centro anunció una alianza con la plataforma Uber para movilizar de forma segura y ordenada a las personas que visiten la feria SivarLand durante las fiestas agostinas, con la designación de un área exclusiva para facilitar la llegada y salida de los pasajeros que soliciten viajes dentro de la aplicación.

Esta iniciativa se implementa por segundo año consecutivo y busca mejorar la movilidad en los alrededores del evento, reduciendo la congestión vehicular y ofreciendo opciones de transporte confiables para los asistentes.

Los usuarios podrán solicitar sus viajes desde la zona habilitada.