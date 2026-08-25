San Salvador Centro: ¿qué ofrecen los candidatos para mejorar la capital?

Tres candidatos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) ya fueron anunciados para competir por la alcaldía de San Salvador Centro en las elecciones de 2027.

Simón Paz, Alejandro Nochez y Ondina Ramos coinciden en la necesidad de dar continuidad a la revitalización del Centro Histórico, aunque plantean diferentes alternativas para atender las principales necesidades de los capitalinos.

Entre sus propuestas figuran el trabajo con las comunidades, el impulso al emprendimiento, la atención a mujeres y adultos mayores, la limpieza y recuperación de espacios públicos. También plantean alternativas para los vendedores ante un eventual reordenamiento, además de medidas relacionadas con la recolección de desechos, reparación de calles, tráfico y transporte.