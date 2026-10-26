San Salvador Centro alista seguridad y limpieza para el Día de los Fieles Difuntos

La Alcaldía de San Salvador Centro prepara un operativo de limpieza, seguridad y atención a visitantes en los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos. Las actividades contemplan jornadas de trabajo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con la participación de más de 500 colaboradores municipales.

Entre las acciones previstas figuran la limpieza de calles y aceras, la poda de árboles, la fumigación de cementerios y la instalación de más de 200 basureros.

También se desplegarán 200 agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y se coordinarán medidas con la Policía Nacional Civil para facilitar el tránsito y la seguridad de los peatones.

Las autoridades indicaron que no se permitirá consumir alimentos dentro de los camposantos ni colocar recipientes con agua para las flores, como medida para prevenir la proliferación de zancudos.