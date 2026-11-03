San Miguel: realizarán campaña de donación de sangre en la Universidad de El Salvador

Estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Laboratorio Clínico de la Universidad de El Salvador realizarán una campaña de donación voluntaria de sangre este miércoles 4 de noviembre en San Miguel.

La iniciativa busca promover esta práctica y contribuir al abastecimiento de unidades sanguíneas para pacientes que necesitan transfusiones.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. en el segundo edificio de Medicina de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.

Para participar, las personas deben tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 110 libras y presentar un documento de identificación.