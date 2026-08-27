San Miguel: emprendedores presentan sus planes de negocio para acceder a capital semilla

Más de 20 emprendedores de San Miguel Norte presentaron sus planes de negocio ante un comité evaluador para acceder a un fondo de capital semilla que les permita fortalecer y ampliar sus iniciativas.

Los participantes culminaron un proceso de capacitación en conocimientos técnicos y administrativos para potenciar sus emprendimientos. Durante la jornada, defendieron sus propuestas, entre ellas un salón de belleza que busca obtener recursos para ampliar sus servicios y hacer crecer el negocio.

El alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez, destacó que la iniciativa busca dinamizar la economía local y brindar herramientas de autosostenibilidad a las familias.