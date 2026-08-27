San Miguel: emprendedores presentan sus planes de negocio para acceder a capital semilla

Comerciantes presentaron sus proyectos ante un comité evaluador para acceder al fondo.

Más de 20 emprendedores de San Miguel Norte presentaron sus planes de negocio ante un comité evaluador para acceder a un fondo de capital semilla que les permita fortalecer y ampliar sus iniciativas.

Los participantes culminaron un proceso de capacitación en conocimientos técnicos y administrativos para potenciar sus emprendimientos. Durante la jornada, defendieron sus propuestas, entre ellas un salón de belleza que busca obtener recursos para ampliar sus servicios y hacer crecer el negocio.

El alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez, destacó que la iniciativa busca dinamizar la economía local y brindar herramientas de autosostenibilidad a las familias.