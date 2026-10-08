San Miguel: ataque con arma blanca e incendio de vivienda dejan un niño muerto

Un niño de 6 años murió tras un violento ataque ocurrido dentro de una vivienda en el cantón Llano El Ángel, distrito de Ciudad Barrios, en el municipio de San Miguel Norte. El hecho también dejó a cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Según los primeros reportes de las autoridades, un hombre de 55 años habría atacado con un arma blanca a varios de sus familiares y luego habría provocado un incendio que destruyó por completo la vivienda.

Cuerpo de Bomberos acudió durante la madrugada para controlar las llamas, con el apoyo de habitantes de la zona.

Por su parte, la Policía Nacional Civil confirmó la captura del presunto responsable, quien será puesto a disposición de los tribunales por los delitos que se le atribuyen, entre ellos homicidio, lesiones y daños.