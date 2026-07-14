Sam Neill, actor de Jurassic Park y Peaky Blinders, fallece a los 78 años en Sydney

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por sus papeles en las películas de Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, falleció este lunes en Sydney, Australia, a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en la página de Instagram del intérprete.

La familia describió la pérdida como repentina e inesperada, aunque destacaron que Sam permaneció libre de dolor, y señalaron que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos al momento de su muerte.

Neill había enfrentado una forma rara y agresiva de cáncer de sangre, pero en abril pasado había revelado que se encontraba libre de la enfermedad.

El comunicado familiar, que utilizó una palabra maorí para referirse a la familia extendida o comunidad, expresó su agradecimiento al personal del hospital San Vincent’s por la atención brindada y pidió respeto a la privacidad mientras atraviesan este momento de duelo.