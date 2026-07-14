Sam Neill, actor de Jurassic Park y Peaky Blinders, fallece a los 78 años en Sydney

La familia del neozelandés confirmó su muerte en un comunicado publicado en Instagram.

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por sus papeles en las películas de Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, falleció este lunes en Sydney, Australia, a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en la página de Instagram del intérprete.

La familia describió la pérdida como repentina e inesperada, aunque destacaron que Sam permaneció libre de dolor, y señalaron que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos al momento de su muerte.

Neill había enfrentado una forma rara y agresiva de cáncer de sangre, pero en abril pasado había revelado que se encontraba libre de la enfermedad.

El comunicado familiar, que utilizó una palabra maorí para referirse a la familia extendida o comunidad, expresó su agradecimiento al personal del hospital San Vincent’s por la atención brindada y pidió respeto a la privacidad mientras atraviesan este momento de duelo.