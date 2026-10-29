Salvadoreños tardan más de dos horas en recorrer 10 kilómetros en San Salvador por el tráfico

Un estudio regional midió el impacto de los recorridos diarios en la movilidad urbana.

Recorrer 10 kilómetros en San Salvador toma más de dos horas a un salvadoreño, según un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano.

La investigación advierte que llegar a los destinos se volvió una odisea diaria para los trabajadores.

El estudio reveló que 5 de cada 10 trabajadores se ven afectados por estos recorridos.

Casi el 80% de los empresarios reporta problemas al movilizar cargas y costos adicionales que deben cubrir.

Además, 7 de cada 10 personas dijeron que pierden el tiempo que podrían dedicar a sus familias o a actividades personales.