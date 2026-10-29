Salvadoreños tardan más de dos horas en recorrer 10 kilómetros en San Salvador por el tráfico

Recorrer 10 kilómetros en San Salvador toma más de dos horas a un salvadoreño, según un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano.

La investigación advierte que llegar a los destinos se volvió una odisea diaria para los trabajadores.

El estudio reveló que 5 de cada 10 trabajadores se ven afectados por estos recorridos.

Casi el 80% de los empresarios reporta problemas al movilizar cargas y costos adicionales que deben cubrir.

Además, 7 de cada 10 personas dijeron que pierden el tiempo que podrían dedicar a sus familias o a actividades personales.