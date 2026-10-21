Salvadoreños gastan 15 dólares mensuales en café y prefieren la presentación instantánea

Un estudio revela que el consumo de tazas diarias aumenta con la edad de los bebedores.

Los salvadoreños gastan un promedio de 15 dólares mensuales en café, según un estudio de la Universidad Nacional de Costa Rica. El 66.8% de los consumidores prefiere la bebida en presentación instantánea y la mayoría la disfruta durante las horas de la mañana.

El estudio revela que un 52.8% de los consumidores toma café por tradición y el 24.95% por su sabor. Algunos prefieren tomarlo sin azúcar, mientras que otros le agregan cuando consumen café instantáneo porque consideran que su sabor es más fuerte.

El 73.5% lo consume en casa de una a tres veces al día. Los vendedores aseguran que es una de las bebidas más solicitadas en los puntos de alta afluencia durante las primeras horas del día. 