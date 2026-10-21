Salvadoreños gastan 15 dólares mensuales en café y prefieren la presentación instantánea

Los salvadoreños gastan un promedio de 15 dólares mensuales en café, según un estudio de la Universidad Nacional de Costa Rica. El 66.8% de los consumidores prefiere la bebida en presentación instantánea y la mayoría la disfruta durante las horas de la mañana.

El estudio revela que un 52.8% de los consumidores toma café por tradición y el 24.95% por su sabor. Algunos prefieren tomarlo sin azúcar, mientras que otros le agregan cuando consumen café instantáneo porque consideran que su sabor es más fuerte.

El 73.5% lo consume en casa de una a tres veces al día. Los vendedores aseguran que es una de las bebidas más solicitadas en los puntos de alta afluencia durante las primeras horas del día.