Salvadoreños finalizaron el día de asueto en el centro histórico

Aprovechando el día de asueto y después de visitar los campos santos, cientos de salvadoreños visitaron el centro histórico de San Salvador en horas de la noche, para pasar un tiempo de esparcimiento con familia y amigos. Actividades, música en vivo y recorridos en los espacios patrimoniales, es lo que vivieron los visitantes.

Pero no solo turistas nacionales se hicieron presentes en el corazón de la capital, visitantes de diferentes países han aprovechado las fechas para conocer El Salvador, con recorridos en otros puntos turísticos del territorio.

El centro histórico de San Salvador se ha consolidado como el segundo lugar turístico más visitado, según datos del Ministerio de Turismo, recibiendo a millones de turistas en temporadas vacacionales.