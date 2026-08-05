Salvadoreños eligen Buses Alegres para ir a la playa y ahorrar en vacaciones

Decenas de familias salvadoreñas han optado por el servicio de Buses Alegres del Instituto Salvadoreño de Turismo para desplazarse a la playa Los Almendros en Acajutla durante el período vacacional, eligiendo esta alternativa por la comodidad de no conducir, el ahorro económico y la oportunidad de compartir en familia, según testimonios de los usuarios.

La experiencia ha sido bien recibida tanto por viajeros frecuentes como por quienes se suman por primera vez a esta iniciativa, aunque algunos señalaron la necesidad de mejorar la logística en la asignación de asientos y la organización de las filas para agilizar el abordaje.

El ISTU mantendrá salidas diarias a diferentes destinos turísticos hasta el 9 de agosto, con tarifas que oscilan entre los $6 y $10, y el Parque Infantil en San Salvador como punto de partida para los recorridos.