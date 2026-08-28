Salvadoreños disfrutaron del eclipse lunar parcial desde el Observatorio Micro-Macro de la UDB

Decenas de personas llegaron hasta el Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco, en Soyapango, para observar el eclipse lunar parcial y seguir sus diferentes etapas a través de telescopios.

El espacio permitió a niños, jóvenes y adultos acercarse a la astronomía con el acompañamiento de especialistas.

Durante el fenómeno, la sombra de la Tierra cubrió progresivamente el disco lunar, dejando una pequeña porción iluminada. El eclipse alcanzó su punto máximo aproximadamente a las 10:12 p. m. La fase parcial concluyó cerca de las 11:51 p. m. y el fenómeno terminó alrededor de la 1 a. m. de este viernes 28 de agosto.