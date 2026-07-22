Salvadoreños deportados durante el 2026

Al menos 10,000 personas han sido retornadas a El Salvador, la mayoría de ellos desde Estados Unidos y México en el primer semestre del año, este número muestra un incremento de más del 70% en comparación con el mismo periodo de 2025, Estados Unidos concentra más del 90% de las deportaciones, solo entre los meses de abril y junio de 2026 la administración Trump deportó a alrededor de 4,796 salvadoreños.

El segundo país es México, donde 513 personas han regresado al país y los retornados desde otros puntos suman 162 en al menos seis meses.

Por vía terrestre se reportan 76 salvadoreños retornados entre enero y junio de 2026. Por avión solo en los primeros tres meses del año ya se reportaban más de 5,000 personas repatriadas.

Además, ICE ejecutó un total de 83 vuelos de repatriación con destino a El Salvador durante los primeros seis meses de 2026, en enero se reportaron 83 vuelos, 14 vuelos en febrero, 12 en marzo, 15 en abril, 13 en mayo y en junio 17.

Y aunque los vuelos en junio muestran el pico más alto, en el mismo mes de 2025 se reportaron 22 vuelos coincidiendo con la segunda administración de Donald Trump. Todas esas aeronaves del ICE aterrizaron en las instalaciones del aeropuerto internacional de El Salvador.