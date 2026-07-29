Salvadoreños continúan prefiriendo las pupusas por sus precios económicos

Las pupusas son uno de los platillos favoritos de los salvadoreños, la variedad de sabores es amplia, desde las tradicionales de queso, revueltas y frijol con queso, hasta opciones de especialidad como ayote, mora, hongos, ajo, pollo y jalapeño, entre muchas otras, además, el tamaño y el precio pueden variar según cada pupusería.

La oferta es extensa, muchas pupuserías atienden durante todo el día, aunque la mayor afluencia de clientes se registra en el desayuno y la cena, los consumidores aseguran que las pupusas continúan siendo una opción accesible.

Olocuilta, los Planes de Renderos, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla también forman parte de la tradicional ruta de las pupusas, destinos que cada día atraen tanto a salvadoreños como a turistas extranjeros.