Salvadoreño muere bajo resguardo de ICE

Un salvadoreño identificado como Edwin López Cornejo, de 41 años, falleció mientras permanecía detenido en el centro Delaney Hall de Newark, Nueva Jersey, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

López Cornejo había sido capturado el 18 de junio de 2026 por autoridades federales debido a un ingreso considerado ilegal. ICE informó que la causa oficial de su muerte será determinada mediante un examen médico exhaustivo.

Añadieron que durante su periodo de detención el salvadoreño recibió atención médica y evaluaciones de especialistas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos civiles y representantes demócratas en Nueva Jersey expresaron cuestionamientos sobre las condiciones de atención dentro de la instalación, con capacidad para 1,000 personas.

Este caso se suma a otro fallecimiento registrado en el centro Delaney Hall durante la actual administración del presidente Donald Trump, según reportes de medios internacionales.