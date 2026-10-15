Salvadoreño declarado culpable en Toronto por asesinar a su esposa con arma blanca en 2004

El salvadoreño Juan Antonio Ávalos, de 65 años, fue declarado culpable por un tribunal de Toronto, en Canadá, por la muerte de su esposa, asesinada con arma blanca en agosto de 2004 dentro de su apartamento. El sujeto fue detenido en El Salvador veinte años después mediante una notificación roja de Interpol y entregado a las autoridades canadienses el 15 de agosto de este año.

De acuerdo con la acusación, en enero de 2004 Ávalos fue arrestado y acusado de agredir a su compañera de vida. El 29 de agosto, el sujeto llevó a la víctima a su apartamento y horas después los vecinos reportaron una fuerte discusión y gritos.

A la mañana siguiente, el hombre aparentemente limpió la escena del crimen, sacó dinero de un cajero automático y compró un boleto con destino a El Salvador. La captura se concretó dos décadas más tarde gracias a la cooperación internacional entre las autoridades salvadoreñas y canadienses. La condena fue emitida por el tribunal de Toronto tras el juicio correspondiente.