Un equipo de estudiantes salvadoreñas de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) ganó la medalla de oro en un mundial de robótica celebrado en Corea del Sur.

Las alumnas Gabriela Fernández Valencia Flores y Judith Stephanie Pérez Nolasco representaron al país con un robot de su autoría.

La competencia reunió a delegaciones de más de 190 países en una sola sede. El equipo compitió junto a pares de Venezuela, Uzbekistán y Moldavia.

El robot fue diseñado desde cero por los estudiantes y pasó por tres prototipos antes de la versión final.

«No traía instrucciones de armado; hay manuales, pero es el robot básico», explicó una de las participantes.

El desafío de este año se denominó Igniting Innovation y simulaba la mitigación de incendios forestales.

El robot debía recolectar pelotitas anaranjadas que representaban el fuego y depositarlas en contenedores. También contaba con una etapa de escalada en el brace para prevenir nuevos siniestros.

La mentora Stephanie Pérez explicó que la preparación incluye STEAM: ciencia, tecnología, artes y matemáticas. A ello se suman habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones en momentos críticos.