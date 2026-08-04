Salida de buses alegres

Con maletas en mano, los lentes de sol puesto y todos los elementos necesarios para disfrutar, decenas de familias se preparaban para dirigirse a la playa Los Almendros en Acajutla, utilizando los buses alegres y aunque mucho aprovechan cada vacación para viajar con este servicio, para otros era la primera experiencia.

Comodidad, evitar el cansancio de manejar y gastar menos dinero para ir a la playa, son algunas de las ventajas que señalan los salvadoreños, aunque algunos destacaron recomendaciones para el momento de la logística y recibimiento de las personas.

Hasta el 9 de agosto el Instituto Salvadoreño de turismo tendrá salidas diarias a diferentes sitios turísticos, con tarifas que van desde los 6 a los 10 dólares, siendo el parque Infantil en San Salvador el punto de salida.