Sale a la luz colaboración inédita de Britney Spears y Justin Timberlake grabada hace 25 años

Una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake grabada en 2001 salió a la luz tras permanecer inédita durante 25 años. El tema anticipa la edición de aniversario del tercer álbum de estudio de Spears, prevista para el 6 de noviembre.

La canción fue compuesta por Spears y Timberlake, junto a otros colaboradores habituales de NSYNC que trabajaban bajo el seudónimo de Rip Rock and Alex G, quienes también se encargaron de la producción.

La pista quedó fuera del álbum original durante el proceso de selección de canciones, no por objeción del sello discográfico, sino por la abundancia de material disponible.

Se construye sobre las voces superpuestas de ambos artistas, aunque la participación de Timberlake en los coros resulta difícil de identificar a primera escucha. La letra aborda la historia de una mujer que confronta a su ex que la reemplazó con alguien prácticamente idéntico a ella.