La segunda temporada de Sakamoto Days confirmó su estreno para el 18 de enero de 2027. El anuncio llegó acompañado de un nuevo tráiler promocional que adelanta las próximas misiones de Taro Sakamoto y sus aliados.

El dúo japonés Creepy Nuts interpretará el opening, titulado Papa wa Imada ni Juvenile. El tema fue creado especialmente para esta producción.

El avance también muestra la infiltración de Sakamoto y Shin Asakura en la JCC, una prestigiosa institución dedicada a la formación de asesinos profesionales.

En esta nueva entrega, la historia se centrará en la búsqueda de un banco de datos dentro de la academia. El objetivo será obtener pistas sobre el misterioso X, también conocido como Slur.

Asimismo, el reparto de voces suma dos incorporaciones. Kenyu Horiuchi interpretará a Byodo, mientras que Kisho Taniyama dará vida a Club Jam.

La animación volverá a estar a cargo de TMS Entertainment. Con esta nueva temporada, la serie busca mantener el éxito de su primera entrega y elevar las expectativas de sus seguidores.