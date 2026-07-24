Sacerdote panameño es condenado por acosar sexualmente a una niña de 11 años

Un sacerdote de origen panameño fue condenado a cuatro años de prisión por presuntamente acosar sexualmente a una menor de 11 años en San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, según detalló la Fiscalía General de la República.

Se trata de Urubiel López, de 47 años, quien habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con la familia de la víctima para cometer los abusos entre 2023 y 2024.

Aunque el religioso fue absuelto en un primer juicio, un tribunal superior ordenó repetir el proceso, declarándolo culpable.