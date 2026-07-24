Sable de luz de Luke Skywalker se vende por 3.5 millones de dólares en subasta

El sable de luz utilizado por Mark Hamill en la escena del duelo de El Imperio Contraataca (Episodio V), donde Luke Skywalker enfrenta a Darth Vader en Ciudad Nube y pierde su mano durante el combate, fue vendido por 3.5 millones de dólares en una subasta organizada por una casa especializada, estableciendo un récord para un accesorio original con uso en pantalla de la franquicia Star Wars, según informaron los organizadores.

La pieza, que incluye la mano artificial separada de la muñeca y conserva elementos originales de la filmación de 1980, fue adquirida por un comprador anónimo y se convierte en el artículo de la saga con el precio más alto en una subasta pública.

El sable, fabricado a partir de una unidad de flash fotográfico modificada con un lente, replica el diseño de los sables de luz originales de la trilogía clásica. La escena es recordada por el revelador momento en que Darth Vader dice a Luke «yo soy tu padre», uno de los giros argumentales más icónicos de la cultura popular.