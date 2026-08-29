¿Sabías que los delfines duermen con medio cerebro despierto para mantenerse alerta?

Los delfines utilizan el sueño unihemisférico para descansar con una mitad del cerebro activa, mantener un ojo abierto y seguir respirando mientras permanecen atentos a su entorno.

Durante este proceso, un hemisferio cerebral permanece despierto mientras el otro entra en reposo, y luego ambos alternan sus funciones.

El ojo asociado con la mitad activa ayuda al animal a detectar posibles amenazas y mantener el control de sus movimientos.

Este mecanismo resulta esencial porque los delfines deben subir a la superficie para tomar aire y no pueden permanecer completamente inconscientes durante largos periodos. Así consiguen combinar el descanso con la respiración y la vigilancia de su entorno.