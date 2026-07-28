Ryan Reynolds se infiltra en la Comic-Con como cosplay y nadie lo reconoce

Ryan Reynolds logró pasar completamente desapercibido en la Comic-Con de San Diego, a pesar de ser una de las estrellas más grandes del evento.

El actor se vistió como un cosplayer más y compartió con los fans sin que nadie se diera cuenta de su identidad.

El protagonista de Deadpool acudió a la convención con un traje que lo camufló a la perfección, conviviendo con el público y tomándose fotos como un asistente más.

La hazaña se volvió viral al darse a conocer que muchos de los que posaron con él pensaron que se trataba solo de un buen imitador.

La anécdota refuerza la fama de Reynolds por su sentido del humor y su habilidad para conectar con la cultura pop.