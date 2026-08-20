Autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron para dar seguimiento a proyectos que buscan fortalecer el desarrollo de la región trifinio, con énfasis en turismo, conectividad e inversión.

Durante el encuentro desarrollado en Tela, Honduras, se presentó la ruta trinacional de Turismo cuarta frontera, una iniciativa que busca integrar atractivos turísticos de los tres países y mejorar la conectividad.

También se revisaron los avances de un estudio de factibilidad y de un portafolio de inversiones con apoyo del banco interamericano de desarrollo, la reunión permitió además abordar temas como seguridad hídrica y alimentaria, protección ambiental, restauración de áreas naturales y movilidad laboral.

La región trifinio comprende 7,500 kilómetros cuadrados y requiere coordinación entre los tres países para impulsar proyectos que generen desarrollo y oportunidades para sus comunidades.