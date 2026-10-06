Ruta 305 ofrece transporte gratuito a pacientes con cáncer y un acompañante

La Ruta 305 de Transportes Fuentes puso a disposición cuatro de sus unidades para dar transporte gratuito a los pacientes con cáncer y a un acompañante que viajen de San Francisco Gotera a San Salvador.

Asimismo, la empresa se unió por otro año a la lucha contra el cáncer durante este mes de octubre, al ofrecer el servicio sin costo a quienes viajan a la capital a realizar su tratamiento.

Por consiguiente, la Ruta 305 beneficia con transporte gratuito a los pacientes con cáncer y a un acompañante que se desplacen desde San Francisco Gotera hacia San Salvador.