Russell Brand es declarado culpable de violación y agresiones sexuales en Londres

El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado culpable este jueves por un tribunal penal de Londres de haber violado a una de sus seguidoras, que entonces tenía 21 años, y de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres, en un caso que generó impacto en redes sociales.

Brand, de 51 años, conocerá su condena el próximo lunes e ingresó en prisión preventiva tras el veredicto, mientras el juez advirtió que se enfrenta a una pena de prisión considerable.

Seis mujeres lo acusaron de violación y agresiones sexuales cometidas entre 1999 y 2009, cuando era un conocido humorista de monólogos y presentador de televisión, y el tribunal lo absolvió de dos cargos de violación y de un intento de agresión sexual.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un depredador sexual despiadado, calculador y manipulador, y se rindió homenaje al valor de las denunciantes.