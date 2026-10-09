Ruanda alcanza acuerdo para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de 2030

La Fórmula 1 está cada vez más cerca de regresar al continente africano.
Ruanda habría alcanzado un acuerdo para albergar un gran premio a partir de la temporada 2030.
La noticia marcaría el fin de más de tres décadas de ausencia de la máxima categoría del automovilismo en África.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo circuito permanente en las cercanías de Kigali, la capital ruandesa.
El país todavía no cuenta con una pista que reúna las condiciones necesarias para recibir una carrera de esta magnitud.
El anuncio oficial podría producirse próximamente, aunque el acuerdo todavía no ha sido presentado formalmente por ambas partes.