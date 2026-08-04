Rosalía se disculpa entre lágrimas con sus fanáticos argentinos por polémica en redes

La cantante española Rosalía se disculpó entre lágrimas con sus fanáticos argentinos durante su concierto en Buenos Aires, tras la avalancha de críticas que recibió por haber reposteado en TikTok un video que celebraba la victoria de España sobre Argentina.

La artista, quien abrió su gira en la capital argentina, reconoció que había hecho scroll sin prestar atención y que nunca fue su intención ofender, y agradeció a su público por el apoyo, asegurando que su amor por Argentina sigue intacto.

Los seguidores, que habían llamado a boicotear sus presentaciones, respondieron con un coro que rompió el hielo.