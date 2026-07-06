Rosalía dona a UNICEF para apoyar a niños afectados por terremotos en Venezuela

La cantante española Rosalía realizó una importante donación a UNICEF para apoyar a niños, niñas y familias afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, una contribución que permitirá brindar agua potable a más de 30,000 niños durante un mes, atención médica a unas 25,000 personas y la creación de espacios seguros para proteger a menores.

UNICEF agradeció públicamente el apoyo de la intérprete y de la Fundación Rosalía, destacando su gesto con un mensaje: «Tu voz no solo llena estadios, también lleva esperanza a quien más la necesita».