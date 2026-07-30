Roro aclara la polémica por su casco en la pelea contra Samy Rivers

Roro explicó el motivo del casco especial que utilizó ante Samy Rivers en La Velada del Año 6, mientras la streamer mexicana cuestionó cómo se comunicó la decisión.

La creadora de contenido española señaló que el casco estaba relacionado con una operación previa en su nariz y explicó que no podía recibir impactos directos en esa zona.

Según Roro, su equipo informó previamente sobre la protección y esta fue aprobada antes del combate.

Por su parte, Samy Rivers expresó su molestia al asegurar que se enteró poco antes de la pelea y que, de haberlo sabido desde el inicio, habría evaluado cambiar de rival.

Finalmente, ambas competidoras utilizaron una protección ajustada durante el enfrentamiento, en el que Roro venció por decisión unánime el 25 de julio de 2026 en La Velada del Año 6 organizada por Ibai Llanos.