Call of Duty e Infinity Blade 3 apostaron por el rock en sus bandas sonoras. Avenged Sevenfold creó «Not Ready to Die» para el mapa Call of the Dead del modo zombies de Call of Duty: Black Ops.

Imagine Dragons compuso «Monster» en colaboración con Chair Entertainment para Infinity Blade 3. Ambas canciones se convirtieron en colaboraciones recordadas dentro del mundo gaming.

«Not Ready to Die» transmite adrenalina y tensión, en línea con la lucha por sobrevivir dentro del juego. La colaboración entre Avenged Sevenfold y Call of Duty es una de las más recordadas de la franquicia.

«Monster» explora los conflictos internos, los miedos y la búsqueda de la identidad. Su sonido intenso acompaña los momentos clave de la aventura en Infinity Blade 3.

Las dos propuestas muestran cómo las franquicias de videojuegos recurren al rock para reforzar sus historias.