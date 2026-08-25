Robot humanoide supera récord de Usain Bolt en 100 metros con 8.86 segundos

El robot pulverizó la marca de 9.58 del jamaiquino y también su propio récord de 9.39, aunque perdió el equilibrio al final.

Un robot humanoide recorrió los 100 metros en 8.86 segundos durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín y superó el récord mundial de Usain Bolt, establecido en 9.58 desde 2009.

La hazaña del robot chino representa una mejora significativa frente a su propio tiempo de 21.50 segundos en la primera edición de estos juegos el año pasado. Tras cruzar la meta, el humanoide perdió el equilibrio y se estrelló contra una barrera acolchada mientras salían chispas de su cintura.

El modelo Lightning, desarrollado por la empresa china Honor, consiguió 9.47 segundos en competencia y había registrado 9.32 en una prueba preparatoria.