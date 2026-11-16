Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond y será el sucesor de Daniel Craig en la franquicia de espionaje más longeva del cine. La película estará dirigida por Denis Villeneuve, conocido por la saga de Dune.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders. Será el primer filme de la franquicia producido enteramente bajo el sello de Amazon, que adquirió los derechos de la saga.

La confirmación se produjo de forma teatral en las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales. Las cuentas borraron todo su contenido previo y comenzaron a publicar en bucle el mensaje de que la identidad había sido confirmada.

Daniel Craig protagonizó cinco películas que recaudaron en conjunto tres mil quinientos millones de dólares en taquilla mundial.