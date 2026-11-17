Robert Pattinson fue confirmado oficialmente como el nuevo James Bond. Amazon MGM Studios anunció que el actor británico tomará el relevo de Daniel Craig. Así, se convertirá en el séptimo intérprete en dar vida al legendario agente 007.

La próxima película de la franquicia estará dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por sus trabajos en «Dune» y «La llegada». El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie «Peaky Blinders».

Pattinson ya interpretó a Batman. Para ese papel, también recibió clases de artes marciales. Según el programa, llegó a última hora a la audición y realizó las escenas de combate en una sola toma.

Otro actor, que llevaba más de seis años preparándose para conseguir el papel, quedó fuera de la selección final.

En redes sociales también circulan memes que relacionan su participación en la saga «Crepúsculo» con su nuevo papel como el agente secreto británico.