Robert De Niro cumple años: el actor de Taxi Driver y Toro Salvaje

Robert De Niro, nacido el 17 de agosto de 1943 en Nueva York, es una de las grandes figuras de la historia del cine.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el actor ha protagonizado películas icónicas y ha consolidado una de sus colaboraciones más importantes junto al director Martin Scorsese, con quien trabajó en clásicos como Taxi Driver, Toro Salvaje y Buenos Muchachos.

De Niro ganó dos premios Óscar: el primero como mejor actor de reparto por El Padrino II y el segundo como mejor actor por Toro Salvaje. También recibió un Globo de Oro y la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos.

Su versatilidad le permitió destacar tanto en dramas intensos como en comedias, entre ellas Meet the Parents. A lo largo de su carrera, De Niro ha mantenido una presencia constante en grandes producciones y se ha consolidado como una leyenda de Hollywood que continúa inspirando a nuevas generaciones de actores.