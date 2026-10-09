Riña en penal de Sinaloa provoca al menos diez muertes y moviliza a fuerzas de seguridad

Al menos una decena de personas murieron durante una riña dentro de un penal en Sinaloa, México. Efectivos del Ejército y la Policía ingresaron al centro penitenciario con armas largas y escudos antimotines para controlar la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, mientras las autoridades intervenían para controlar los disturbios. La situación también generó restricciones en el acceso al establecimiento penitenciario.

Un vehículo blindado y al menos ocho ambulancias llegaron al lugar. En los exteriores, familiares de los presos exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas.