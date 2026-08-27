Riesgos por el consumo de vitaminas no recetadas

Más del 60% de la población a nivel mundial consume vitaminas a diario y es que actualmente es común encontrarlas en tabletas, capsulas, intravenosas y ahora en presentaciones que parecen dulces, las cuales son promocionadas como una alternativa para tener más energía y fortalecer las defensas, pero ¿realmente todas las personas necesitan tomar vitaminas?

Expertos señalan que, al tomar grandes cantidades de vitaminas sin una prescripción médica, podría traer graves afectaciones a la salud, más cuando una persona tiene un diagnóstico como cáncer.

Según estudios internacionales, en 2025 el mercado mundial de vitaminas y suplementos fue de 164,400 millones de dólares y se prevé que crezca a más de 174,000 millones de dólares en 2026.