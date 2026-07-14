Riesgos legales de la apología del delito

A través de comentarios, publicaciones, imágenes o cualquier otro contenido difundido en plataformas digitales, una persona podría incurrir en el delito de apología del delito, una conducta ilícita que consiste en glorificar, alabar o incitar públicamente a la comisión de un hecho delictivo o a su autor. Los especialistas advierten que no se trata simplemente de una opinión, sino de una forma de provocación pública.

En El Salvador, quien haga públicamente apología de un delito común doloso puede ser sancionado con penas que van de seis meses a dos años de prisión; sin embargo, debido a la duración de la condena, esta generalmente no implica el cumplimiento efectivo de la pena en un centro penitenciario.

Como todo imputado, la persona procesada por este delito tiene derecho a presentar pruebas en su defensa y a que sus dispositivos electrónicos sean sometidos a los procedimientos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y desvirtuar las acusaciones. Los especialistas señalan que los adolescentes y los adultos mayores son algunos de los grupos con mayor riesgo de verse involucrados en este ilícito por desconocimiento del alcance legal de sus publicaciones.

En la era digital y de la inmediatez, un simple comentario, una reacción o compartir una publicación puede cruzar la línea entre la libertad de expresión y la comisión de un delito que podría generar antecedentes penales. Por ello, los expertos recomiendan verificar cuidadosamente el contenido antes de difundirlo en redes sociales o cualquier plataforma digital.