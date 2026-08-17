Riesgos en la extracción de muelas cordales

Los tratamientos bucales pueden parecen sencillos, pero algunos conllevan riegos dependiendo de factores que se deben determinar durante la cita con el odontólogo.

Sacarse una cordal puede parecer un procedimiento sencillo, pero no todas las extracciones resultan ser iguales, el riesgo depende de la posición de la muela, su cercanía con nervios y huesos, y de las condiciones de salud del paciente.

Entre las principales complicaciones pueden presentarse sangrado prolongado, infecciones, inflamación intensa, dolor persistente y lesiones en estructuras cercanas.

También existen pacientes que requieren mayor precaución, como quienes presentan enfermedades crónicas, toman determinados medicamentos o tienen un estado de salud que puede aumentar el riesgo quirúrgico.

La evaluación previa del especialista y el cumplimiento de las indicaciones después de la extracción son fundamentales para reducir los riesgos y evitar complicaciones.