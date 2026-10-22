Ricky Martin y Pedro Sampaio lanzan el videoclip de Pikito pikito

Ricky Martin y Pedro Sampaio lanzaron el videoclip oficial de su colaboración Pikito pikito, filmado en Brasil. La producción recorre distintos espacios de Río de Janeiro y muestra a personas de diferentes edades compartiendo besos, abrazos y momentos de alegría.

El video fue dirigido por Gustavo Celidonio y combina el ritmo brasileño con el carisma de Ricky Martin. Ambos intérpretes ponen en primer plano la coreografía de la canción, que ha comenzado a sumar seguidores en redes sociales. Los usuarios replican los pasos y comparten sus videos en las plataformas.

El estreno llega después de la primera presentación en vivo del tema, realizada el pasado 27 de septiembre durante el espectáculo de medio tiempo de un partido de la NFL en Río de Janeiro.