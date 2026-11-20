Un 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales y políticos más importantes en la historia de México.

Francisco Madero impulsó el levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz tras denunciar irregularidades en las elecciones presidenciales.

Bajo el lema «sufragio efectivo, no reelección», miles de mexicanos se unieron a la lucha para exigir cambios políticos y sociales.

El movimiento transformó el rumbo del país y dio origen a importantes reformas, entre ellas la Constitución de 1917.

Esa carta magna incorporó derechos laborales, sociales y educativos. La fecha también invita a recordar las luchas que transforman las naciones.